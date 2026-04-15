Berisha bën thirrje që Murat Jashari të jetë kandidat për president
Deputeti nga Partia Liberale Egjiptiane, Veton Berisha, ka deklaruar se zgjedhjet e reja nuk do ta zgjidhnin krizën politike në vend dhe se zgjidhja duhet të gjendet përmes një marrëveshjeje për presidentin.
Ai tha se asnjë parti nuk duket e gatshme për zgjedhje dhe se, sipas tij, edhe nëse ato mbahen, nuk do të sjellin rezultat për daljen nga situata aktuale.
“Nuk mendoj se do të dalim nga situata me zgjedhje. Edhe nëse shkojmë në zgjedhje, nuk do të kemi zgjidhje”, ka deklaruar Berisha në emisionin FIVE.
Berisha i bëri thirrje Murat Jasharit që të konsiderojë mundësinë për të qenë kandidat konsensual për president, duke e cilësuar si një figurë që mund të ndihmojë në tejkalimin e krizës.
“Të kemi një mundësi të daljes nga kjo situatë me rikthy qëndrimin e Murat Jasharit, edhe besoj që ne nuk presim të kemi ndonjë luftë në Kosovë por situatë është shumë e rëndë. Në një situatë të tillë nëse nuk kemi zgjidhje tjetër mendoj se është momenti i duhur… do të hyjmë në procese të cilat janë të errëta dhe normalisht zoti Jashari mendoj se e ka menduar një moment të tillë kur ne nuk kemi asnjë zgjidhje dhe ai moment sigurisht brenda këtyre 12 ditëve do të vijë”, ka theksuar ai.
Berisha theksoi se partitë duhet të arrijnë dakordim për një emër të unifikuar për president, duke shtuar se qytetarët presin veprime.
“Nuk ka kuptim të mos kemi një emër të unifikuar. Qytetari nuk i do zgjedhjet, ata duan të shohin punë dhe ndryshim”, u shpreh ai.
Ai gjithashtu tha se partitë politike nuk përfitojnë nga bartja e përgjegjësive nga njëra-tjetra.