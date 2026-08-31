Egzon Reshani sillet në Gjykatën e Prishtinës, nis shqyrtimi fillestar për kanosje ndaj kryeprokurorit Kryeziu dhe policëve

I akuzuari Egzon Reshani është sjellë sot në Gjykatën Themelore në Prishtinë, ku është duke u mbajtur shqyrtimi fillestar ndaj tij. Reshani akuzohet për veprën penale të kanosjes, në rastin që lidhet me kërcënimet ndaj kryeprokurorit Petrit Kryeziu dhe tre zyrtarëve policorë. Në seancën që është duke u mbajtur, pritet që i akuzuari të deklarohet…

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31/08/2026 17:04

I akuzuari Egzon Reshani është sjellë sot në Gjykatën Themelore në Prishtinë, ku është duke u mbajtur shqyrtimi fillestar ndaj tij.

Reshani akuzohet për veprën penale të kanosjes, në rastin që lidhet me kërcënimet ndaj kryeprokurorit Petrit Kryeziu dhe tre zyrtarëve policorë.

Në seancën që është duke u mbajtur, pritet që i akuzuari të deklarohet lidhur me fajësinë për akuzat që rëndojnë ndaj tij.

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