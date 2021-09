Efekti Mourinho, Roma barazon rekordin që nuk e kishte arritur që nga 2017

“Romakët” nuk dinë për humbje këtë edicion, ku janë edhe lider në Seria A, shkruan lajmi.net.

Me fitoren ndaj Sassuolos, Roma është lider në Seria A me nëntë pikë, aq sa kanë Milani dhe Napoli.

Sidoqoftë, Roma sonte (e diele) barazoi një rekord që nuk e kishin arritur që nga viti 2017.

Sipas OptaPaolo, Roma ka fituar gjashtë ndeshje radhazi në shtëpi në kuadër të të gjitha garave për herë të parë që nga dhjetori i vitit 2017.

6 – AS Roma have won six consecutive home games considering all competitions for their first time since December 2017 (seven in that case). Run. #RomaSassuolo

— OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) September 12, 2021