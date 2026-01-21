Edon Zhegrova nuk luan fare në fitoren e sotme të Juventusit ndaj Benfikës
Juvenusi ka marr tre pikë të reja në fazën e ligës së Champions League. ”Zonja e Vjetër”, para tifozëve vendas në ”Allianz Stadium”, shënoi fitore ndaj Benfikës, me rezultat 2-0. Khephren Thuram, shënoi golin e epërsisë për bardhezinjtë, në minutën e 55-të. Pas nentë minutave, Weston MCKennie, vulosi fitoren e skuadrës italiane. As në këtë…
Juvenusi ka marr tre pikë të reja në fazën e ligës së Champions League.
”Zonja e Vjetër”, para tifozëve vendas në ”Allianz Stadium”, shënoi fitore ndaj Benfikës, me rezultat 2-0.
Khephren Thuram, shënoi golin e epërsisë për bardhezinjtë, në minutën e 55-të.
Pas nentë minutave, Weston MCKennie, vulosi fitoren e skuadrës italiane.
As në këtë ndeshje, trajneri Luciano Spalleti nuk i dha minuta futbollistit kosovar, Edon Zhegrovës.
Me këtë fitore, Juventusi shkon në kuotën e 12 pikëve dhe renditet në vendin e 15-të, derisa Benfica e 29-të në tabelë, me 6 pikë