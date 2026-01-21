Edon Zhegrova nuk luan fare në fitoren e sotme të Juventusit ndaj Benfikës

21/01/2026 22:58

Juvenusi ka marr tre pikë të reja në fazën e ligës së Champions League.

”Zonja e Vjetër”, para tifozëve vendas në ”Allianz Stadium”, shënoi fitore ndaj Benfikës, me rezultat 2-0.

Khephren Thuram, shënoi golin e epërsisë për bardhezinjtë, në minutën e 55-të.

Pas nentë minutave, Weston MCKennie, vulosi fitoren e skuadrës italiane.

As në këtë ndeshje, trajneri Luciano Spalleti nuk i dha minuta futbollistit kosovar, Edon Zhegrovës.

Me këtë fitore, Juventusi shkon në kuotën e 12 pikëve dhe renditet në vendin e 15-të, derisa Benfica e 29-të në tabelë, me 6 pikë

