Edi Rama krah SHBA-së për sulmin ndaj Iranit: Terrorizmi duhet të emërtohet, dhe pasi të emërtohet, duhet të ndalet

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka reaguar për sulmin ndaj Iranit dhe ka thënë se tashmë ka ardhur koha për t’i dhënë fund zvarritjes dhe për të fokur troç. Rama ka thënë se Garda Revolucionare e Iranit është organizatë terroriste dhe duhet të trajtohet si e tillë. “Jo vetëm përmes sanksioneve kundër Republikës Khomeiniste, por…

Lajme

28/02/2026 13:46

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka reaguar për sulmin ndaj Iranit dhe ka thënë se tashmë ka ardhur koha për t’i dhënë fund zvarritjes dhe për të fokur troç.

Rama ka thënë se Garda Revolucionare e Iranit është organizatë terroriste dhe duhet të trajtohet si e tillë.

“Jo vetëm përmes sanksioneve kundër Republikës Khomeiniste, por duke e quajtur zyrtarisht me emrin e saj të vërtetë dhe duke e listuar atë midis organizatave terroriste, siç kanë bërë tashmë Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja”, ka shkruar Rama.

Kryeministri shqiptar ka thënë se përkrahin plotësisht çdo përpjekje vendimtare për të parandaluar një herë e përgjithmonë vrasësit në Teheran nga përvetësimi i kapacitetit bërthamor ose çdo kapaciteti tjetër ushtarak për të dëmtuar Izraelin ose ndonjë komb tjetër paqedashës në Lindjen e Mesme.

“Terrorizmi duhet të emërtohet. Dhe pasi të emërtohet, duhet të ndalet”, ka thënë ai.

