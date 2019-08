Edhe sot shumë nxehtë në Kosovë, këto janë temperaturat

Nga dita e mërkurë një turbullirë nga Atlantiku do të kalojë mbi rajon, që pritet të sjellë edhe zhvillime të shtrëngatave të shpërndara me shi, kryesisht orëve të pasdites dhe mbrëmjes.

Reshjet do të vazhdojnë edhe në orët e mëngjesit të ditës së enjte, e më pas reshjet do të pushojnë. Ditën e enjte, nga veriu i kontinentit do të depërtojnë masa më të freskëta ajrore që do të zbresin temperaturat maksimale në 22C deri 25C.

13.08.2019 – Shumë nxehtë. Kryesisht kthjellët dhe me diell. Erë e lehtë nga juglindja 1-5m/s. Indeksi UV: 8.

14.08.2019 – Nxehtë, paradite kryesisht kthjellët dhe me diell. Gjatë ditës vransirat do të shtohen. Pasdite dhe në mbrëmje priten zhvillime të shtrëngatave të shpërndara me shi. Vende-vende mundësi edhe për breshër. Erë mesatare dhe e fuqisë.