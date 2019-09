Edhe pas ndarjes nga Dua Lipa, Isaac gëzon ende respekt për kosovarët

Isaac Carew ende po gëzon marrëdhënie të mira me kosovarët.

Edhe pse janë bërë muaj që nga koha kur i kishte dhënë fund lidhjes me Dua Lipën, Isaac Carew ende ka respekt për kosovarët e këtë e shfaqi më së miri në postimin e fundit, shkruan lajmi.net.

Kuzhinieri britanik ditë më parë kishte lansuar libirn e tij me recete ushqimore dhe një shqiptare ka publikuar një foto me librin e tij. Këtë imazh ish i dashuri i Dua Lipës e ka ndarë në Twitter dhe e përcolli me një ‘emoji’ falënderimi.

Si duket Isaac e ka harruar krejtësisht Dua Lipën, ai më nuk është duke e ndjekur në rrjete sociale këngëtaren shqiptare e cila po kalon një romancë të re me Anwar Hadid. /Lajmi.net/