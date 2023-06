Edhe Modricin e duan në Arabi, kroati dëshiron largimin nga Real Madrid

Gazetari Ramon Alvarez raporton se kroati ka marrë një ofertë marramendëse nga Arabia Saudite dhe e po e mendon largimin nga “Santiago Bernabeu”, shkruan Lajmi.net

Siç raportohet, ish-fituesi i Topit të Artë ka marrë një ofertë prej 120 milionë euro nga një klub arab.

Përveç Luka Modricit edhe bashkëlojtari i tij te Real Madrid, Karim Benzema është duke u larguar. Madje ai thuhet se ka arritur marrëveshje me ekipin e Al-Ittihad.

Modricit i skadon kontrata në fund të këtij muaji. Edhe pse është folur se do ta vazhdoj me klubin madrilen, duket se oferta e majme po e shtin lojtarin të ndërroj mendje.

Kujtojmë që gjatë këtij sezoni, 37-vjeçari luajti 32 ndeshje në La Liga, shënoi katër gola dhe bëri tre asiste./Lajmi.net/

🚨 Luka Modrić wants to quit Real Madrid after receiving a €120m offer from Saudi Arabia. 🤑

🗞 @Ramon_AlvarezMM pic.twitter.com/PWOafG50QI

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) June 1, 2023