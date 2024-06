Edhe këtë e thotë Shkelzen Gashi: Populli i Kosovës ka ikur nga lufta

Analisti Shkëlzen Gashi tha se gjatë kohës së luftës në Kosovë, 1 milion njerëz kanë dalë jashtë vendit duke thënë se “kemi ikë”.

Ai tha se populli i Kosovës nuk ka besuar në luftën e armatosur.

“Populli i Kosovës nuk ka besu në luftën e armatosur, populli i Kosovës ka besu në rezistencën paqësore të Ibrahim Rugovës dhe ka besu që liria i vjen prej jashtë. Nuk e ka besu që mujne me u çu vetë, me kundërshtu Serbinë e me fitu luftën. Na mujna me rrejtë sa kena qef vetën e të tjëret që ka qenë kryengritje popullore e populli i duartrokiste ushtarët e lirisë, e ne e çliruam Kosovën, por këto janë do përralla të bukura. 1 milionë njerëz kena dalë jashtë, kemi ikë”, tha Gashi në Pressing.

“Ti ka qitë 1 milionë njerëz jashtë, ti ka vra 8630 civilë, i ka përdhunu gati 20 mijë gra”, shtoi Gashi për krimet serbe në Kosovë.