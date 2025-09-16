E turpshme: Shpejtim Bulliqi, i kërkon Ekrem Hysenit t’ia dëshmoj me fotografi që vëllai i tij është invalidi luftës

Kandidati për kryetar të Podujevës nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje, Shpejtim Bulliqi, ka bërë një veprim të turpshëm përgjatë përballjes me Ekrem Hysenin, kandidatin e LDK’së për kryetar në Podujevë. Bulliqi përgjatë debatimit në studion televizive të RTV 21 të ka kërkuar që t’ia dëshmojë se vëllai i Hysenit është invalid lufte përmes një fotografie,…

Lajme

16/09/2025 23:59

Kandidati për kryetar të Podujevës nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje, Shpejtim Bulliqi, ka bërë një veprim të turpshëm përgjatë përballjes me Ekrem Hysenin, kandidatin e LDK’së për kryetar në Podujevë.

Bulliqi përgjatë debatimit në studion televizive të RTV 21 të ka kërkuar që t’ia dëshmojë se vëllai i Hysenit është invalid lufte përmes një fotografie, shkruan Insajderi.

Pjesë nga debati:

 

 

Ekrem Hyseni: Vëllai im është invalid dhe mashtrimi yt…

Shpejtim Bulliqi: Po çfarë invalidi bre? Ku ka qenë bre invalid?

Ekrem Hyseni: Si ka bre mundësi?

 

 

Shpejtim Bulliqi: Ku invalid, çfarë invalidi?

Ekrem Hyseni: Ti je i paftyrë more burrë…

 

 

Shpejtim Bulliqi: Invalid në Koliç a? Po leje more këtëfar muhabeti.

Ekrem Hyseni: Është invalid i luftës, është i plagosur si 14-vjeçar.

Shpejtim Bulliqi: Këtë e dëshmon me një fotografi…

@dardaniapress1♬ original sound – DardaniaPress

Lajme të fundit

Dëshmia e Rubin, Deda: ShBA-të nuk lejojnë që angazhimi i tyre të njolloset

Ish-ndihmës sekretari amerikan i shtetit, James Rubin vazhdon...

A u arrestua apo jo Mozzik? – Avokati Koci tregon të vërtetën

Shaqir Totaj takim me qytetarë: Po matemi me...