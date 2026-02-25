E pabesueshme: Zhegrova humb rastin për shënimin e golit tek “Zonja e vjetër” Skuadra e Juventusit ishte afër të shënonte gol ndaj Galatasarayt. Edon Zhegrova e pati një mundësi të artë të shënonte gol për 4:0. Futbollisti kosovar goditi dobët dhe topi shkoi jashtë portës. Sport 25/02/2026 23:20 Skuadra e Juventusit ishte afër të shënonte gol ndaj Galatasarayt. Edon Zhegrova e pati një mundësi të artë të shënonte gol për 4:0. Futbollisti kosovar goditi dobët dhe topi shkoi jashtë portës. Artikuj të ngjashëm February 25, 2026 Kush i ndal ‘mbretërit’ – Me fitore ndaj Benficas shkojnë tutje... February 25, 2026 Juventus shënon golin e tretë, barazon gjithçka ndaj Galatasaray February 25, 2026 Vinicius shënon përsëri ndaj Benficas, Reali drejt kualifikimit February 25, 2026 Gol në Torino, Juve me një lojtar më pak shënon sërish... Lajme të fundit Nushi për zgjedhjen e Presidentit: Në zarf me... Çështja e presidentit, Deda: Opozita le të tregojnë... Ymeri thotë se president me mbiemrin Jashari nuk... Hoxhaj: Emrat për president do të dalin nga...