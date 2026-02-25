E pabesueshme: Zhegrova humb rastin për shënimin e golit tek “Zonja e vjetër”

Skuadra e Juventusit ishte afër të shënonte gol ndaj Galatasarayt. Edon Zhegrova e pati një mundësi të artë të shënonte gol për 4:0. Futbollisti kosovar goditi dobët dhe topi shkoi jashtë portës.

Sport

25/02/2026 23:20

Skuadra e Juventusit ishte afër të shënonte gol ndaj Galatasarayt.

Edon Zhegrova e pati një mundësi të artë të shënonte gol për 4:0.

Futbollisti kosovar goditi dobët dhe topi shkoi jashtë portës.

Artikuj të ngjashëm

February 25, 2026

Kush i ndal ‘mbretërit’ – Me fitore ndaj Benficas shkojnë tutje...

February 25, 2026

Juventus shënon golin e tretë, barazon gjithçka ndaj Galatasaray

February 25, 2026

Vinicius shënon përsëri ndaj Benficas, Reali drejt kualifikimit

February 25, 2026

Gol në Torino, Juve me një lojtar më pak shënon sërish...

Lajme të fundit

Nushi për zgjedhjen e Presidentit: Në zarf me...

Çështja e presidentit, Deda: Opozita le të tregojnë...

Ymeri thotë se president me mbiemrin Jashari nuk...

Hoxhaj: Emrat për president do të dalin nga...