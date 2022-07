E konfirmon Romano: Zinchenko ka nënshkruar me Arsenalin Fabrizio Romano e ka konfirmuar nënshkrimin e Oleksandr Zinchenkos me Arsenalin. Ukrainasi tashmë është lojtari më i mirë i “topçinjve”, anipse londinezët ende nuk e kanë zyrtarizuar. Ky transferim u kushtoi ish-kampionëve anglezë 30 milionë funte. Lojtari sezonet e fundit luajti për Manchester Cityn ku u dekorua plot katër herë me trofeun e Premier League.…