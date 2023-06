E konfirmon edhe Carlo Ancelotti: Nuk janë të vërteta ato çfarë fliten në internet, Benzema është i Real Madridit

U spekulua me të madhe se Benzema ka arritur marrëveshje me një skuadër nga Arabia Saudite me një kontratë deri në 200 milionë euro për dy sezone, shkruan Lajmi.net

Megjithatë duket se këto raportime nuk janë aspak të vërteta dhe Benzema pritet të qëndroj në “Santiago Bernabeu” edhe për një sezon.

Këtë e konfirmoi edhe trajneri italian, Carlo Ancelotti.

“Unë pajtohem me Benzeman, interneti nuk është realitet. Benzema ka kontratë edhe për një vit me Real Madridin dhe s’kemi asnjë shqetësim”, u shpreh Carlo Ancelotti./Lajmi.net/

🚨 Ancelotti on Karim Benzema and the reports of done deal with Saudi club:

“I agree with Karim, internet is NOT the reality. Benzema has one more year of contract with Real Madrid until 2024 and we have NO doubts”. pic.twitter.com/ZgPUxtt1gG

