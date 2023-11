“E kam shpëtu me shumë qef”, Blero habit me deklaratën e tij për Ganiun Në Big Brother gjithmonë ka aleat dhe kundërshtar të fortë mes banorësh, e dy nga ta ishin Blero dhe Ganiu që nga fillimi. Në prajmin e fundit nominimet u bënë në formë të zingjirit duke e shpëtuar njëri tjetrin. Blero e shpëtoi Ganiun dhe kjo habiti të gjithë. “E kam shpëtu me shumë qef” tha…