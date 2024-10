E dogji me benzinë gruan e tij, i pandehuri ka edhe akuza ndaj viktimës në gjykatë: Më tradhtoi Gjykata ka vendosur të lërë në burg pa afat 45-vjeçarin, Bledar Trëndafili, i akuzuar për vrasje me dashje për shkak të marrëdhënieve familjare. Më 31 gusht, Bledar Trëndafili e spërkati me benzinë dhe i vendosi flakën bashkëshortes së tij, Melisa Trëndafili. Ai shprehu pendesë para trupit gjykues, madje shpërtheu në lot, duke thënë: “Jam penduar…