E dhimbshme/ Familjarë e qytetarë të shumtë mblidhen për t’i dhënë lamtumirën e fundit Arlindës- të pranishëm edhe zyrtarë policorë

Familjarë, miq e qytetarë të shumtë po mblidhen sot në varrezat e fshatit “Radac” të Pejës ku do t’i jepet lamtumira e fundit Arlinda Zekaj, e cila u vra nga kunati i saj, Albert Sylaj. Arlinda Zekaj ishte kërcënuar, ishte sulmuar disa herë dhe e njëjta nuk kishte gjetur përkrahjen e institucioneve për t’i ofruar…

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27/10/2026 15:08

Familjarë, miq e qytetarë të shumtë po mblidhen sot në varrezat e fshatit “Radac” të Pejës ku do t’i jepet lamtumira e fundit Arlinda Zekaj, e cila u vra nga kunati i saj, Albert Sylaj.

Arlinda Zekaj ishte kërcënuar, ishte sulmuar disa herë dhe e njëjta nuk kishte gjetur përkrahjen e institucioneve për t’i ofruar sigurinë që i nevojitej.

Arlinda u vra të dielën në mbrëmje nga Albert Zekaj përmes goditjeve me sëpatë.

Arlinda varroset sot, ndërsa i dyshuari vazhdon që të jetë ende në arrati.

Derisa ish-bashkëshorti i saj Jeton Sylaj tani për tani është para trupit gjykues në Pejë, tek varrezat në Radac ka një numër të madh të zyrtarëve policorë të cilët po përkujdesen për sigurinë e shtuar në këtë rast.

Neglizhenca në rastin e Arlinda Zekaj ka bërë që të ketë reagime të shumta, derisa kryeministri i vendit Albin Kurti deklaroi se Ministria e Drejtësisë dhe MPB-ja kanë 54 orë afat për t’i dorëzuar raportet mbi rastin./Lajmi.net/

 

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