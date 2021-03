E dashura e Elon Musk thotë se ajo është gati të vdesë në Mars

Grimes befasoi me postimin e fundit në Instagram.

E dashura e Elon Musk, Grimes në Instagram të martën, shprehi dëshirën për mundësinë e udhëtimit në Mars, shkruan Daily Mail, transmeton lajmi.net.

Muzikantja 33-vjeçare, e cila ka djalin X Æ A-Xii me CEO të SpaceX, Musk, 49 vjeç, shkroi në mbishkrimin e postimit të saj, ‘Gati për të vdekur me papastërtitë e kuqe të Marsit poshtë këmbëve të mia Starbase Tx.’

Këngëtarja kanadeze veshi një bluzë të zezë me mëngë të gjata me një fustan të kuq me çizme të zeza, ndërsa pozonte përpara të dy vinçave masivë dhe pjesës së brendshme të objektit Starbase të Musk në Texas.

Muajin e kaluar, Grimes, e cila filloi lidhjen me Musk më 2018, tha në një Q&A në internet se donte të zhvendosej në Mars pasi të mbushte 50 vjeç për të ndihmuar në ngritjen e një kolonie njerëzore atje, raportoi The Sun.

Grimes, emri i vërtetë i së cilës është Claire Elise Boucher, shtoi për lëvizjen ambicioze, “Puna manuale deri në vdekje ka shumë të ngjarë, por shpresojmë që kjo të ndryshojë”.

Të martën, SpaceX pati një tjetër pengesë me projektin e saj Starship, pasi një prototip raketë në Mars dështoi rreth gjashtë minuta në fluturimin e saj provë, sipas AP. /Lajmi.net/