Dyshohen për vjedhje të motoçikletës e tentim-vjedhje në një market, arrestohen 4 të mitur në Vushtrri
Policia e Kosovës, ka njoftuar për arrestimin e katër personave të mitur të dyshuar për vepra penale – vjedhje dhe tentim-vjedhje. Në njoftim shtohet se, të arrestuarit dyshohen për një rast i vjedhjes në një market, ku kanl vjedhur një shumë parash dhe më pas janë larguar nga vendi i ngjarjes me motoçikleta. ‘’ Rrjedha…
Policia e Kosovës, ka njoftuar për arrestimin e katër personave të mitur të dyshuar për vepra penale – vjedhje dhe tentim-vjedhje.
Në njoftim shtohet se, të arrestuarit dyshohen për një rast i vjedhjes në një market, ku kanl vjedhur një shumë parash dhe më pas janë larguar nga vendi i ngjarjes me motoçikleta.
‘’ Rrjedha e hetimeve ka rezultuar se katër të dyshuarit, të gjithë të moshës së mitur, brenda një periudhe të shkurtër kohore dyshohet se kanë kryer disa veprime të kundërligjshme. Fillimisht në Vushtrri, kishin vjedhur një motoçikletë, më pas kishin tentuar të kryenin vjedhje në një market, ndërsa rreth orës 16:00, në një market tjetër, kishin vjedhur një shumë parash dhe ishin larguar nga vendi i ngjarjes’’, thuhet mes tjerash nga policia.
Njoftimi:
Arrestohen katër persona të mitur të dyshuar për vepra penale – vjedhje dhe tentim-vjedhje
Vushtrri, 2 tetor 2026
Në orët e pasdites së sotme në Stacionin Policor në Vushtrri është raportuar një rast i vjedhjes në një market, ku disa persona të dyshuar kanë vjedhur një shumë parash dhe më pas janë larguar nga vendi i ngjarjes me motoçikleta.
Si rezultat i veprimeve të shpejta operative dhe hetimore të ndërmarra nga Policia, është arritur që në dy lokacione të ndryshme të arrestohen katër të dyshuarit, të cilët me dy motoçikleta, ishin larguar nga vendi i ngjarjes.
Dy nga të dyshuarit të cilët ndodheshin në njërën nga motoçikletat janë ndaluar në fshatin Pestovë, ndërsa motoçikleta tjetër, me dy persona të tjerë të dyshuar, në koordinim me njësitet policore të Stacionit Policor në Obiliq, është ndaluar në fshatin Gracë të Vushtrrisë.
Rrjedha e hetimeve ka rezultuar se katër të dyshuarit, të gjithë të moshës së mitur, brenda një periudhe të shkurtër kohore dyshohet se kanë kryer disa veprime të kundërligjshme. Fillimisht në Vushtrri, kishin vjedhur një motoçikletë, më pas kishin tentuar të kryenin vjedhje në një market, ndërsa rreth orës 16:00, në një market tjetër, kishin vjedhur një shumë parash dhe ishin larguar nga vendi i ngjarjes.
Si prova materiale janë sekuestruar motoçikleta dhe paratë e vjedhura, të cilat, pas përfundimit të procedurave do t’u kthehen pronarëve legjitimë.
Lidhur me rastin, pas konsultimit me Prokurorin për të Mitur dhe zyrtarët e Qendrës për Punë Sociale, duke marrë parasysh moshën e të dyshuarve, të katër të miturit janë liruar.
Hetimet policore lidhur me rastet e vjedhjeve dhe tentim-vjedhjes janë duke vazhduar me qëllim të verifikimit të plotë të rrethanave dhe përfshirjes eventuale të personave të tjerë të dyshuar.