Stallone i afrohet moshës 80 vjeçare: Jam në fund të jetës sime – dua të bëj sa më shumë që të jetë e mundur
Aktori i njohur, Sylvester Stallone po e sheh karrierën dhe prioritetet e tij personale në një mënyrë tjetër teksa i afrohet moshës 80-vjeçare, duke pranuar se këndvështrimi i tij ka ndryshuar me kalimin e viteve. “[Koha] është valuta ime”, tha ikona e “Rocky”-t. “Jam në fundin e jetës sime.” Stallone dëshiron ta shfrytëzojë çdo moment…
ShowBiz
Aktori i njohur, Sylvester Stallone po e sheh karrierën dhe prioritetet e tij personale në një mënyrë tjetër teksa i afrohet moshës 80-vjeçare, duke pranuar se këndvështrimi i tij ka ndryshuar me kalimin e viteve.
“[Koha] është valuta ime”, tha ikona e “Rocky”-t. “Jam në fundin e jetës sime.”
Stallone dëshiron ta shfrytëzojë çdo moment
Ylli i njohur i Hollywood-it po i sheh vitet e ardhshme me një ndjenjë më të madhe urgjence, duke bërë të qartë se nuk dëshiron t’i lërë të papërfunduara ambiciet e tij.
“Planifikoj që thjesht ta përmbledh gjithçka, ta ngjesh dhe ta shtyj përpara, duke bërë sa më shumë që të jetë e mundur”, shpjegoi Stallone në një intervistë të 29 shtatorit.
Kjo qasje shtrihet edhe në projektet që ai ende dëshiron t’i realizojë, përfshirë punën e tij në “Tulsa King”, ku skenaristi i nominuar për “Oscar” ka gjetur një mënyrë tjetër për t’iu qasur profesionit të tij.
“Tulsa King” i jep mundësinë të jetë vetvetja
Stallone tha se “Tulsa King” i ka dhënë mundësinë të largohet nga disa prej pritshmërive që e kanë shoqëruar gjatë gjithë karrierës së tij.
“I thashë [producentit] Taylor Sheridan: ‘Do ta shkruaj këtë në një mënyrë që të jem thjesht unë’”, kujtoi ai.
Kjo mënyrë pune i ka mundësuar veteranit të Hollywood-it që të sjellë më shumë nga personaliteti i tij te personazhi, në vend që të mbështetet te imazhi fizik që ka përcaktuar shumë prej roleve të tij të hershme.
“Është shndërruar në një lloj performance vërtet të personalizuar, e përshtatur vetëm për të më lejuar të jem vetvetja, diçka që nuk e kam bërë kurrë në gjithë jetën time”, shtoi ai.