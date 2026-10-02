I preferuari i VV-së, Rilind Gërvalla bëhet Zëvendësdrejtor i Përgjithshëm për çështje programore dhe editoriale në RTK
Bordi i Radiotelevizionit të Kosovës emëroi Arta Avdiun në pozitën e drejtoreshës së kanalit televiziv në gjuhën shqipe të Radiotelevizionit të Kosovës, si dhe Rilind Gërvallën në pozitën e zëvendësdrejtorit të përgjithshëm për çështje programore dhe editoriale të Radiotelevizionit të Kosovës. Komunikata e Bordit të RTK-së: Bordi i Radiotelevizionit të Kosovës mbajti mbledhjen e radhës…
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Bordi i Radiotelevizionit të Kosovës emëroi Arta Avdiun në pozitën e drejtoreshës së kanalit televiziv në gjuhën shqipe të Radiotelevizionit të Kosovës, si dhe Rilind Gërvallën në pozitën e zëvendësdrejtorit të përgjithshëm për çështje programore dhe editoriale të Radiotelevizionit të Kosovës.
Komunikata e Bordit të RTK-së:
Bordi i Radiotelevizionit të Kosovës mbajti mbledhjen e radhës sipas agjendës së përcaktuar në rend dite. Sot, me datë 2 tetor 2026, në mbledhjen e mbajtur të Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës, u trajtuan çështje me rëndësi për funksionimin dhe menaxhimin e RTK-së. Në kuadër të rendit të ditës, Bordi shqyrtoi rekomandimet e Drejtoreshës së Përgjithshme të RTK-së lidhur me pozitat për anëtarët e lartë të menaxhmentit të RTK-së.
Pas shqyrtimit të rekomandimeve përkatëse, Bordi emëroi Arta Avdiun në pozitën e Drejtoreshës së Kanalit Televiziv në gjuhën shqipe të Radiotelevizionit të Kosovës, si dhe Rilind Gërvallën në pozitën e Zëvendësdrejtorit të Përgjithshëm për çështje programore dhe editoriale të Radiotelevizionit të Kosovës.
Po ashtu, Bordi shqyrtoi çështjen lidhur me përbërjen e Komitetit të Auditimit të RTK-së dhe emëroi anëtarin e Bordit Flokart Aliun anëtar të brendshëm të Komitetit të Auditimit në RTK, si dhe shqyrtoi dokumentacionin lidhur me mjetet themelore jashtë përdorimit dhe miratoi propozimin për shitjen e tyre, në përputhje me procedurat ligjore në fuqi.
Bordi i RTK-së vlerëson se plotësimi i pozitave të menaxhmentit të lartë është hap i rëndësishëm për forcimin e funksionimit profesional të transmetuesit publik dhe mbetet i përkushtuar për të mbështetur vazhdimin e procesit të kompletimit të strukturave drejtuese, si dhe për mbështetjen dhe mbikëqyrjen e menaxhmentit në përmbushjen e misionit të RTK-së.