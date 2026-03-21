Dy nga tre kosovarët që vdiqën tragjikisht në Vjenë varrosen sot

21/03/2026 10:13

Pajtim Bajrami dhe Asllan Musliu, dy nga tre shtetasit e Kosovës që vdiqën tragjikisht vendin e tyre të punës në Vjenë të Austrisë më 17 mars, do të varrosen sot në vendlindjet e tyre.

Familjarët kanë njoftuar se Pajtim Bajrami do të varroset në ora 16:00 në varrezat e familjes Bajrami.

Ndërsa bëhet e ditur se Asllan Musliu do të varroset në varrezat e qytetit të Prizrenit.

Bashkë me ta vdiq edhe Istref Zekaj nga Istogu, mirëpo familjarët nuk e kanë bërë të ditur kohën e varrimit të të ndjerit.

Ambasada e Kosovës në Austri kishte njoftuar të premten se dje trupat e tyre ishin nisur për në Kosovë.

Nga kjo tragjedi vdiq edhe një person tjetër, identiteti i të cilit ende nuk është konfirmuar.

