Durmishi i VV’së i ‘shpall’ zgjedhjet e reja: Nëse doni zgjedhje, atëherë nuk ka problem

Hysen Durmishi nga Lëvizja Vetëvendosje ka reaguar për zhvillimet në LDK lidhur me postin e Presidenti. Ai e ka konsideruar tashmë siç duket punë të kryer një ujdi tjetër të mundshme, duke i përmendur kështu zgjedhjet e reja. Sipas tij, janë të panevojshme, por se për VV’në nëse opozita duan nuk do të paraqiste problem.…

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01/09/2026 22:04

Hysen Durmishi nga Lëvizja Vetëvendosje ka reaguar për zhvillimet në LDK lidhur me postin e Presidenti.

Sipas tij, janë të panevojshme, por se për VV’në nëse opozita duan nuk do të paraqiste problem.

“Zgjedhjet e reja janë të panevojshme, por nëse doni zgjedhje, atëherë nuk ka problem. Problemin nuk e keni te Presidenti, por te Kryeministri. Ama, Kryeministrin e përcakton vota e qytetarëve. Unë vetëm një gjë mund t’ju garantoj: do të angazhohem maksimalisht që zgjedhjet të jenë të lira dhe demokratike”, shkroi ai.

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