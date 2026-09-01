Durmishi i VV’së i ‘shpall’ zgjedhjet e reja: Nëse doni zgjedhje, atëherë nuk ka problem
Hysen Durmishi nga Lëvizja Vetëvendosje ka reaguar për zhvillimet në LDK lidhur me postin e Presidenti. Ai e ka konsideruar tashmë siç duket punë të kryer një ujdi tjetër të mundshme, duke i përmendur kështu zgjedhjet e reja. Sipas tij, janë të panevojshme, por se për VV’në nëse opozita duan nuk do të paraqiste problem.…
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Hysen Durmishi nga Lëvizja Vetëvendosje ka reaguar për zhvillimet në LDK lidhur me postin e Presidenti.
Ai e ka konsideruar tashmë siç duket punë të kryer një ujdi tjetër të mundshme, duke i përmendur kështu zgjedhjet e reja.
Sipas tij, janë të panevojshme, por se për VV’në nëse opozita duan nuk do të paraqiste problem.
“Zgjedhjet e reja janë të panevojshme, por nëse doni zgjedhje, atëherë nuk ka problem. Problemin nuk e keni te Presidenti, por te Kryeministri. Ama, Kryeministrin e përcakton vota e qytetarëve. Unë vetëm një gjë mund t’ju garantoj: do të angazhohem maksimalisht që zgjedhjet të jenë të lira dhe demokratike”, shkroi ai.