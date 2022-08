Dua Lipa paralajmëron program të ri për kantautorët e rinj të talentuar në Kosovë Dua Lipa po qëndron në Kosovë, pasi po mbahet festivali “Sunny Hill”, i cili organizohet nga ajo. E gjatë ditës së sotme, këngëtarja shqiptare me famë botërore ka paralajmëruar një tjetër program në Kosovë, shkruan lajmi.net. Ajo ka njoftuar se fondacioni i “Sunny Hill” është bashkuar me “Musikmakarna”, akademinë e kantautorëve në Suedi, me të…