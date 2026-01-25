Drita fiton Superkupën e Kosovës, mposht Prishtinën
Skuadra e Dritës ka arritur fitore, duke mposhtur Prishtinën 2-1 dhe duke fituar për herë të dytë Superkupën e Kosovës.
Ndeshja është zhvilluar në “Mardan Sports Complex” në Antalya të Turqisë.
Në minutën e tetë, Prishtina ka kaluar në epërsi me golin e realizuar nga Leotrim Kryeziu. Megjithatë, Drita ka reaguar shpejt, duke barazuar në minutën e tridhjetë e nëntë me një gol të Besnik Krasniqit.
Gjatë pjesës së parë, Prishtina ka mbetur me një lojtar më pak në fushë pasi Harun Kariq është ndëshkuar me karton të kuq.
Pjesa e dytë ka nisur me dominimin e Dritës, dhe Kristal Abazaj e ka shënuar golin e fitores në minutën e pesëdhjetë, duke e çuar skuadrën në një fitore 2-1, transmeton rtklive.
Kjo është hera e dytë që Drita fiton Superkupën e Kosovës, pas triumfit të parë në sezonin 2018/2019.
Drita është aktualisht kampione e Superligës së Kosovës, ndërsa Prishtina ka mbetur me njëmbëdhjetë trofe të fituara të Superkupës.
Pas këtij rezultati, trajneri i Dritës, Zekirija Ramadani, është shprehur se kjo fitore është një fillim i mbarë për vitin e ri dhe shpreson që skuadra të vazhdojë me sukseset.
Nga ana tjetër, trajneri i Prishtinës, Afrim Toverlani, e ka cilësuar angazhimin e futbollistëve të tij të kënaqshëm, por ka theksuar se kartoni i kuq i ndryshoi fatin e ndeshjes.