Drita eliminohet nga Konferencë Liga, mposhtet edhe në Slloveni

Sport

26/02/2026 20:41

Skuadra e Dritës i ka dhënë fund rrugëtimit të saj historik në Konferencë Ligë. Gjilanasit janë eliminuar në fazën “play-off”.

Drita është mposhtur me rezultat 3:2 nga Celje edhe në ndeshjen kthyese në Slloveni, transmeton lajmi.net.

Golat për Celjen i shënuan Seslar (19’, 43’), dhe Hrka (23’). Kurse, për Dritën shënuan Blerim Krasniqi në minutën e 26-të dhe Albert Dabiqaj në minutën e 51-të.

Drita pati mundësi të shumta në pjesën e dytë, por që nuk arriti t’i konkretizoi.

Rezultati i përgjithshëm nga dy ndeshjet është 6:4./lajmi.net/

