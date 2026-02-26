Drita eliminohet nga Konferencë Liga, mposhtet edhe në Slloveni
Sport
Skuadra e Dritës i ka dhënë fund rrugëtimit të saj historik në Konferencë Ligë. Gjilanasit janë eliminuar në fazën “play-off”.
Drita është mposhtur me rezultat 3:2 nga Celje edhe në ndeshjen kthyese në Slloveni, transmeton lajmi.net.
Golat për Celjen i shënuan Seslar (19’, 43’), dhe Hrka (23’). Kurse, për Dritën shënuan Blerim Krasniqi në minutën e 26-të dhe Albert Dabiqaj në minutën e 51-të.
Drita pati mundësi të shumta në pjesën e dytë, por që nuk arriti t’i konkretizoi.
Rezultati i përgjithshëm nga dy ndeshjet është 6:4./lajmi.net/