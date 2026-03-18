Drita dhe Ballkani nuk gabojnë, vazhdojnë kryesimin e kampionatit

Ballkani ka arritur fitore minimale në udhëtim te skuadra e fundit në tabelë, Prishtina e Re. Bleart Tolaj e realizoi golin e vetëm të ndeshjes në minutën e 67-të. Ballkani është lider me 45 pikë aq sa ka edhe Drita, por ekipi nga Suhareka ka golaverazh më të mirë. Ndërkohë, Prishtina e Re mbetet e…

Sport

18/03/2026 16:11

Ballkani ka arritur fitore minimale në udhëtim te skuadra e fundit në tabelë, Prishtina e Re.

Bleart Tolaj e realizoi golin e vetëm të ndeshjes në minutën e 67-të.

Ballkani është lider me 45 pikë aq sa ka edhe Drita, por ekipi nga Suhareka ka golaverazh më të mirë. Ndërkohë, Prishtina e Re mbetet e fundit me 23 pikë. Drita ka arritur ta lë pas zhgënjimin e humbjes në derbi ndaj Ballkanit, duke mposhtur 2–1 Dukagjinin.

Golat për Dritën i shënuan Besnik Krasniqi dhe Veton Tusha, ndërsa për klinasit realizoi Hekuran Berisha. Vazhdon kriza e Dukagjinit që nuk di për fitore në kampionat prej 9 ndeshjeve rresht, me skuadrën e trajnerit Përgjokaj që ndodhet në vendin e gjashtë me 33 pikë.

