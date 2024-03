Dodik kërcënon shkëputjen, mohon gjenocidin dhe u thotë boshnjakëve se mund të kenë 25% të territorit të BiH për të jetuar

Kryetari i entitetit Republika Sërpska në Bosnje dhe Hercegovinë, Millorad Dodik ka kërcënuar me shkëputje nga kjo republikë. Ndërsa në një deklaratë për media në televizionin N1, tha se territori ku jetojnë serbët e Bosnjës i përkasin vetëm atyre.

“Ajo na takon neve, [sanksionet] nuk do të ndodhë me njerëzit, por me ne. Ne do të vazhdojmë të merremi me atë që na imponojnë dhe nuk kemi nevojë të flasim për këtë. Është zgjedhja ime, pranova të jem president i RS dhe e dija se çfarë më priste nëse bëj punët kombëtare dhe nuk kam të drejtë të ankohem tek askush dhe nuk dua që askush të më vijë keq për mua dhe do të shkoj. gjatë gjithë rrugës, çfarëdo që të thotë kjo, për RS dhe popullin serb,” tha Dodik.

Dodik më tej deklaron se do të organizojë referendum për shkëputje nga Federata e Bosnje dhe Hercegovinës, duke hapur plagët e vjetra që ky shtet ka kaluar gjatë viteve të 90-ta.

“Nuk kam asnjë mendim të heq dorë dhe nuk do ta bëj dhe nuk kam frikë. Po hyjmë në një fazë të re të luftës politike dhe të çdo lufte tjetër për RS-në. Është më pak e rëndësishme se si do të jetë jeta ime në të. Mos më fol këtu për sanksione. I mbylla llogaritë e mia, dhe familja ime u sanksionua, disa mendojnë se nuk është, dhe disa mendojnë se është e drejtë, por unë nuk mbaj asgjë kundër askujt. Nëse shoh se RS mund të ketë ndonjë problem, do t’i pyes njerëzit në referendum se çfarë mendojnë për këtë, sepse si person përgjegjës, mendoj se RS është në një situatë delikate dhe duhet të vendosë si dhe çfarë të bëjë. Të pranosh nënshtrimin dhe të zhdukesh ose të mbijetosh, por duhet të bësh sakrifica,” shtoi Presidenti i RS.

Më pas ai tha se Uashingtoni, pra SHBA, po e humb monopolin në ngjarjet e sotme globale.

Ai vuri në dukje se ata prisnin gjithçka që ndodhi disa ditë pas dritës jeshile për hapjen e negociatave të BE-së me BiH-në – përkatësisht imponimin e amendamenteve në Ligjin Zgjedhor të BiH nga Përfaqësuesi i Lartë dhe mbështetjen e tij të mëvonshme nga partitë pro-BiH. dhe dënim nga partitë etnike serbe dhe kroate.

Dodik tha se disa nuk duan që Bosnja të shkojë drejt BE-së sepse më parë ata shkatërruan gjithçka që lidhet me rrugën evropiane të BiH.