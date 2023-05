“Do bëhet zyrtare së shpejti”, Sergio Busquets do të largohet nga Barcelona Sergi Busquets ka vendosur të largohet nga Barcelona. Kontrata e mesfushorit me klubin katalanas skadon më 30 qershor. Sipas Marca, 34-vjeçari vendosi të largohej nga Barca në fund të sezonit dhe këtë e bëri të ditur brenda skuadrës. Nuk dihet ende se kur Busquets do të bëjë një njoftim zyrtar. Ndoshta ai do të presë…