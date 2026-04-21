Djali i Agim Ramadanit i reagon Fatos Gecit: Kërkimi i burgimit të përjetshëm për ata që kanë luftu për vend, është mungesë klase dhe dinjiteti

21/04/2026 21:14

Djali i heroit Agim Ramadanit, Jeton Ramadani ka reaguar ndaj deklaratës skandaloze që deputeti i Guxo-s, Fatos Geci e ka dhënë sot në Kuvendin e Kosovës, nga ku ka kërkuar dënim të përjetshëm për Hashim Thaçin.

Ramadani përmes një postimi në facebook, ka shkruar se kjo nuk është lidership por degradim, shkruan lajmi.net.

“Me kërku “burgim të përjetshëm” për shqiptarë që kanë luftu për këtë vend – është mungesë klase dhe dinjiteti. Gëzimi për fatkeqësinë e shqiptarëve nuk është standard shtetëror. Nuk përfaqëson vlera. Vetëm përçarje”, ka shkruar Ramadani.

Ai derisa e ka quajtur analfabet Gecin, ka thënë se heshtja e tij do të kishte peshë më shumë se fjalët e tij.

“Marre tkoft çfarë mbiemri mbanë!”, ka shkruar Ramadani. /Lajmi.net/

Postimi i plotë:

Artikuj të ngjashëm

April 21, 2026

Takimet me Kurtin, Abdixhiku: Ai mendonte që na duhej një President...

April 21, 2026

Gërvalla në takim me Koopman në Bruksel, e njofton për Byronë...

April 21, 2026

Kurti takohet me Whitaker: Prania e NATO’s në Kosovë, veçmas ajo...

April 21, 2026

BE-ja vendos sanksione të reja ndaj iranianëve që pengojnë lëvizjen në...

April 21, 2026

Nuk dëbohet çifti kosovar që kishte marrë 750 mijë franga ndihma sociale

April 21, 2026

Trump thotë se s’do ta zgjasë armëpushimin me Iranin

Lajme të fundit

Takimet me Kurtin, Abdixhiku: Ai mendonte që na...

Gërvalla në takim me Koopman në Bruksel, e...

Kurti takohet me Whitaker: Prania e NATO’s në...

Ramadani: Lutem që verdikti në Hagë të jetë...