Dita e Veteranit në ShBA, Ramush Haradinaj takon Gjeneralin amerikan, Timothy Orr Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka shprehur mirënjohjen e tij për veteranët e Ushtrisë Amerikane, duke ndarë momente të veçanta me Gjeneralin Timothy Orr, një mik i dëshmuar i Kosovës. “E kisha për nder që sot në Ditën e Veteranëve, bashkë me Gjeneral Gashin të ndaja momente me Gjeneralin Timothy Orr,…