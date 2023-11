Dita e Flamurit: Nesër do të vendoset në objektin e Komunës së Preshevës Kryetari i Komunës së Preshevës, Shqiprim Arifi, ka bërë të ditur se të hënën në godinën e Komunës së Preshevës do të vendoset flamuri kombëtar shqiptar. Arifi ka njoftuar se vendosja e flamurit do të bëhet në ora 12:30, një ditë para 28 nëntorit. ”Nesër në godinën e Komunës së Preshevës, nga ora 12:30 do…