​Dita e 92-të e protestës në Tiranë, kërkesat e njëjta: dorëheqja e Qeverisë dhe krijimi i një Qeverie teknike

Tubimi në Tiranë ka hyrë në ditën e 92-të, ndërsa protestuesit vijojnë revoltën e tyre kundër klasës politike. Ashtu si çdo ditë tjetër, protestuesit janë grumbulluar në sheshin ‘Skënderbej’, për të marshuar më pas drejt bulevardit ‘Dëshmorët e Kombit’. Ata janë stacionuar para Kryeministrisë, aty ku po mbajnë fjalimet. Edhe sot kërkesat janë po të…

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30/08/2026 22:42

Tubimi në Tiranë ka hyrë në ditën e 92-të, ndërsa protestuesit vijojnë revoltën e tyre kundër klasës politike.

Ashtu si çdo ditë tjetër, protestuesit janë grumbulluar në sheshin ‘Skënderbej’, për të marshuar më pas drejt bulevardit ‘Dëshmorët e Kombit’.

Ata janë stacionuar para Kryeministrisë, aty ku po mbajnë fjalimet.

Edhe sot kërkesat janë po të njëjta, dorëheqja e Qeverisë dhe krijimi i një Qeverie teknike, raporton Top Channel.

Pas fjalimeve, ata vazhduan marshimin e tyre në rrugët e Tiranës.

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