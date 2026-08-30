Dita e 92-të e protestës në Tiranë, kërkesat e njëjta: dorëheqja e Qeverisë dhe krijimi i një Qeverie teknike
Tubimi në Tiranë ka hyrë në ditën e 92-të, ndërsa protestuesit vijojnë revoltën e tyre kundër klasës politike. Ashtu si çdo ditë tjetër, protestuesit janë grumbulluar në sheshin ‘Skënderbej’, për të marshuar më pas drejt bulevardit ‘Dëshmorët e Kombit’. Ata janë stacionuar para Kryeministrisë, aty ku po mbajnë fjalimet. Edhe sot kërkesat janë po të…
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Tubimi në Tiranë ka hyrë në ditën e 92-të, ndërsa protestuesit vijojnë revoltën e tyre kundër klasës politike.
Ashtu si çdo ditë tjetër, protestuesit janë grumbulluar në sheshin ‘Skënderbej’, për të marshuar më pas drejt bulevardit ‘Dëshmorët e Kombit’.
Ata janë stacionuar para Kryeministrisë, aty ku po mbajnë fjalimet.
Edhe sot kërkesat janë po të njëjta, dorëheqja e Qeverisë dhe krijimi i një Qeverie teknike, raporton Top Channel.
Pas fjalimeve, ata vazhduan marshimin e tyre në rrugët e Tiranës.