Disa rregulla për baballarët për vajzat e tyre në mënyrë që t’i shmangin gabimet

Ndoshta, një baba i cili kujdeset mirë për vajzën ose vajzat e tij. Por shpesh, baballarët nuk janë të interesuar për te rritur vajza, kjo sepse nuk e kanë idenë se si dhe nga të ia fillojnë.

Andaj këtu shihni disa rregulla, shumë efektive për ta, se si të kujdesen më mirë për to, raporton “Bright Side”, transmenton lajmi.net.

Pastroni enët vet

Gatuani, pastroni enët vetëm, kryeni detyra të shtëpisë, vajza juaj duhet të i shoh këto dhe të mësoj se edhe meshkujt mund të i kryejnë këto punë vetëm.

Kaloni kohë me vajzat e tuaja

Kjo është njëra prej këshillave më të mira, për çdo baba që ka vajza. Sepse me këtë vajza juaj do e di se ju do jeni gjithmonë aty për të.

Përgjigjuni të gjitha pyetjeve që ju bëjnë

Harroni fjalën “Pyete nënë tënde” Një baba duhet të i përgjigjet pyetjeve.

Mësojeni vajzën tuaj të luaj football

Ose edhe diçka tjetër, çka do që juve ju pëlqen, mësojani edhe vajzave tuaja. Ajo do të ndjehet krenare dhe do të ketë përparësi me vajzat e tjera.

Ofroni gruas tuaj ndihmë- mos pritni deri sa ajo të ua kërkoj

Disa nëna të reja nuk e dinë së kur është koha e duhur për të kërkuar ndihmë dhe si. Ky është momenti kur ju duhet të ndërhyni. Mos i pyetni gratë e juaja se çfarë duhet të bëni, ndërhyni vet, qëndroni me fëmijët, jepni kohë gruas tuaj që të përkujdeset një kohë për veten.

Këshilla të tjera:

Mësojani vet kontrollën dhe diciplinën

Mos të ju vie turp ti përqafoni ato

Trajtoni vajzat duaj në mënyrë të barabartë/Lajmi.net/