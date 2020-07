Disa ndryshime në mënyrën e jetesës për të ulur rrezikun e kancerit të gjirit

Gratë kanë edhe më shumë arsye për të filluar t’i kushtojnë vëmendje masave parandaluese në lidhje me kancerin e gjirit.

Sipas hulumtimeve të fundit të paraqitura në një Konferencë të fundit Evropiane të Kancerit të Gjirit (EBCC), ndërmarrja e hapave specifikë për të ndihmuar në uljen e rrezikut të kancerit të gjirit mund të bëjë ndryshimin midis një kontrolli të shëndetshëm dhe një diagnoze të rrezikshme, transmeton lajmi.net.

Studiuesit analizuan vite studimesh dhe të dhëna nga Agjencia Ndërkombëtare për Kërkime mbi Kancerin për të nxjerrë në pah që një e treta e të gjitha rasteve të kancerit të gjirit mund të shmanget thjesht përmes dietës dhe ushtrimeve, një përfundim befasues që ngriti vetullat në të gjithë botën dhe kundërshton konceptimin e zakonshëm se disa gra janë të pafuqishëm kundër sëmundjes për shkak të përbërjes gjenetike ose historisë familjare.

Si ushtron ndikimi në kancerin e gjirit.

Studimi pas studimit ka treguar që ushtrimi ndihmon në uljen e gjasave të kancerit të gjirit, por sa ju duhet vërtet për të ulur shanset?

Carlo La Vecchia, MD, nga Universiteti i Milano, i cili ndihmoi në paraqitjen e përfundimit të dietës së ushtrimeve në EBCC 2010, rekomandon të regjistrohen të paktën “tre deri në katër orë ushtrime të moderuara” në javë.

Ky është një synim i shkëlqyeshëm, thotë Kathleen Wesa, MD, e Shërbimit të Mjekësisë Integruese në Qendrën e Kancerit Memorial Sloan-Kettering në New York City, por “Unë sugjeroj që gratë të synojnë 30 deri në 60 minuta aktivitet të moderuar deri të fuqishëm pesë ditë në javë”.

Hani fruta dhe perime, por disa më shumë se të tjerët.

Kur u pyet se cilat ushqime i konsideronte më të mira për uljen e gjasave të kancerit të gjirit me atë të tretën, La Vecchia përgjigjet se “një dietë e pasur me fruta dhe perime, dhe në këtë mënyrë në mikronutrientë dhe përbërës ushqimorë si flavonoids, duket se është më e favorshme”.

Kjo, si dhe rekomandimi i përhershëm nga Instituti Amerikan i Kancerit për të ngrënë pesë ose më shumë pijata me fruta dhe perime për të parandaluar kancerin, kundërshton një studim shumë të publikuar për vitin 2010 nga Mount Sinai School of Medicine of Tisch Cancer Institute që gjeti vetëm një shoqërim i dobët midis konsumit të lartë të produkteve dhe rrezikut të ulur të kancerit.

A mundet që një dietë mesdhetare të luftojë kancerin e gjirit?

Nxitja e konsumit tuaj dietik të frutave dhe perimeve është thelbësore pavarësisht qasjes tuaj të përditshme ushqyese, por nëse vërtet dëshironi të bëni gjithçka mund të ruheni nga kanceri i gjirit, adoptoni dietën mesdhetare, thonë ekspertët më të mirë, transmeton lajmi.net.

Një studim i më shumë se 14,000 grave greke të botuar në American Journal of Klinical Nutrition në korrik zbuloi se gratë pas menopauzës që respektonin një plan të stilit mesdhetar ose që hanin kryesisht kokrra të tëra, arra, bishtajore, vaj ulliri, peshk, dhe deri në 10 pijata në ditë me fruta dhe perime, kishin 22 për qind më pak të predispozuar për të zhvilluar kancer gjiri sesa ata që nuk ndiqnin ose vetëm respektuan pjesërisht dietën.

Dijeni BMI-në tuaj, ndryshoni.

Ushtrimi dhe zgjedhja për më pak kokrra të përpunuara dhe sheqerna dhe më shumë pemë dhe perime do t’ju ndihmojë të mbani, nëse nuk humbni, peshë, shkruan balanced living life. Por për gratë me mbipeshë dhe mbipesha, ulja e indeksit të përgjithshëm të masës trupore, ose BMI masa standarde e yndyrës së trupit bazuar në lartësinë dhe peshën duhet të jetë përparësia Nr. 1.

Gjeni toksina në shtëpinë tuaj dhe eliminoni ato.

Dieta dhe stërvitja nuk janë faktorët e vetëm që mund të rrisin rrezikun e kancerit të gjirit. Gjithnjë e më shumë studime që shqyrtojnë efektet e toksinave mjedisore sugjerojnë se kimikatet e përditshme që gjenden në shtëpitë tona dhe furnizimi me ujë mund të jenë përgjegjës për rritjen e niveleve të sëmundjes, incidenca e së cilës është rritur me 30 për qind gjatë 25 viteve të fundit.

Hidhni pastruesit tuaj kimikë.

Një studim i vitit 2010 nga Rudel dhe kolegët e saj të botuar në Health Health zbuloi se përdorimi i shpeshtë i pastruesve kimikë të zakonshëm mund të rrisë rrezikun e një gruaje nga kanceri i gjirit deri në 50 për qind. /Lajmi.net/