Digjet një lokal në Viti

Policia e Kosovës, ka raportuar përmes raportit 24 orësh se një lokal në Viti është përfshirë nga zjarri. Në vendngjarje kanë dal zjarrfikësit dhe Policia që kanë vënë situatën nën kontroll. Vlera dhe shkaqet e dëmit nuk dihen ndërsa rasti po hetohet. “Rr. Brigada 173, Viti 22.05.2026 – 13:00. Ankuesi mashkull kosovar, ka raportuar se…

23/05/2026 09:31

Policia e Kosovës, ka raportuar përmes raportit 24 orësh se një lokal në Viti është përfshirë nga zjarri.

Në vendngjarje kanë dal zjarrfikësit dhe Policia që kanë vënë situatën nën kontroll.

Vlera dhe shkaqet e dëmit nuk dihen ndërsa rasti po hetohet.

“Rr. Brigada 173, Viti 22.05.2026 – 13:00. Ankuesi mashkull kosovar, ka raportuar se lokali i tij është përfshirë nga zjarri, në vendin e ngjarjes kanë dalë njësiti i zjarrfikësve dhe policia të cilët kanë vënë situatën nën kontroll. Vlera dhe shkaqet e dëmit ende nuk dihen. Rasti është duke u hetuar”, thuhet në raportin e Policisë. /Lajmi.net/

