Digjet një barnatore në Ferizaj, dyshohet se flaka iu vu qëllimshëm

27/03/2026 08:39

Një barnatore është përfshirë nga flakët në orët e para të mëngjesit të sotëm në rrugën “Vëllezërit Gërvalla” në Ferizaj.

Zëdhënësi i Policisë për rajonin e Ferizajt, Kanun Veseli, në një konfirmim për klankosova, tha se zjarrfikësit kanë depërtuar në pjesën e brendshme dhe kanë arritur ta lokalizojnë dhe ta fikin zjarrin.

Megjithatë, Veseli shtoi se gjatë shikimit të vendit të ngjarjes, në pjesën e jashtme është vërejtur një sëpatë dhe xhama të thyer.

Fatmirësisht, nuk raportohet për persona të lënduar, ndërsa për shkak të dëmeve të shkaktuara nga tymi dhe zjarri, vlera e dëmit dyshohet të jetë e konsiderueshme.

Lidhur me rastin janë njoftuar edhe hetuesit dhe krimteknikët rajonal, të cilët kanë dalë në vendngjarje për ekzaminim.

