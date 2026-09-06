​Diell, shi e shkarkime rrufesh, ja parashikimi i motit për javën e ardhshme

Në javën e ardhshme moti në Kosovë do të jetë kryesisht i qëndrueshëm, i ngrohtë dhe me shumë intervale me diell. Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës temperaturat do të jenë mbi vlerat tipike për fillimin e shtatorit, veçanërisht gjatë ditëve të para. Të enjten, parashihet ndryshim i përkohshëm i motit, ku priten reshje shiu të…

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06/09/2026 15:18

Në javën e ardhshme moti në Kosovë do të jetë kryesisht i qëndrueshëm, i ngrohtë dhe me shumë intervale me diell. Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës temperaturat do të jenë mbi vlerat tipike për fillimin e shtatorit, veçanërisht gjatë ditëve të para.

Të enjten, parashihet ndryshim i përkohshëm i motit, ku priten reshje shiu të shoqëruara me shkarkime rrufesh, kryesisht në formë lokale. Pas këtyre zhvillimeve, të premten temperaturat do të shënojnë një rënie të lehtë.

E hënë – 7 shtator

Moti do të jetë kryesisht me diell dhe vranësira të pakta. Temperaturat minimale do të lëvizin nga 8°C deri në 11°C, ndërsa maksimalet nga 27°C deri në 31°C. Do të fryjë erë nga veriperendimi me shpejtesi 1-4m/s.

E martë – 8 shtator

Do të mbajë mot kryesisht i ngrohtë dhe me diell. Temperaturat minimale do të lëvizin nga 8°C deri në 11°C, ndërsa maksimalet nga 29°C deri në 32°C. Do të fryjë erë drejtimesh të ndryshme e lehtë deri mesatare.

E mërkurë – 9 shtator

Vazhdon moti i ngrohtë, me periudha të gjata me diell. Temperaturat minimale do të lëvizin nga 8°C deri në 11°C, ndërsa maksimalet nga 28°C deri në 33°C. Vlerat më të larta priten në Prizren dhe Gjakovë, deri në 33°C. Do të fryjë erë kryesisht nga verilindja me shpejtesi 1-5m/s

E enjte – 10 shtator

Moti do të jetë më i ndryshueshëm. Përveç intervaleve me diell dhe vranësirave, priten reshje shiu, lokalisht të shoqëruara me shkarkime rrufesh. Temperaturat minimale do të lëvizin nga 10°C deri në 13°C, ndërsa maksimalet nga 27°C deri në 31°C. Do të fryjë erë mesatare dhe lokalisht e forte nga drejtimi verilindje dhe veriperendim.

E premte – 11 shtator

Pas reshjeve të së enjtes, moti do të jetë më i freskët, me diell dhe vranësira të ndryshueshme. Temperaturat minimale do të lëvizin nga 10°C deri në 13°C, ndërsa maksimalet nga 25°C deri në 30°C. Rënia më e theksuar e temperaturave maksimale pritet në zonat malore. Do të fryjë erë nga drejtimi i veriperendimit me shpejtesi 1-5m/s.

Kushtet biometeorologjike

Gjithashtu sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës në pjesën më të madhe të periudhës, kushtet biometeorologjike do të jenë kryesisht të favorshme. Temperaturat e larta gjatë ditës, sidomos të martën dhe të mërkurën, mund të shkaktojnë ngarkesë të shtuar termike, veçanërisht te personat e ndjeshëm ndaj temperaturave të larta. Të enjten, gjatë zhvillimit të vranësirave konvektive dhe shkarkimeve elektrike, mund të ketë ndjeshmëri më të shtuar meteoropatike. Të premten, me rënien e temperaturave, kushtet pritet të përmirësohen.

Kushtet agrometeorologjike

Kushtet agrometeorologjike do të jenë përgjithësisht të favorshme për zhvillimin dhe pjekjen e kulturave bujqësore, por temperaturat e larta gjatë ditëve të para mund të rrisin avullimin dhe nevojat për ujë, veçanërisht te kulturat që ende kanë kërkesa për ujitje. Reshjet e parashikuara të enjten do të jenë të dobishme për lagështinë e tokës, ndërsa në zonat ku shiu shoqërohet me shkarkime rrufesh dhe intensitet më të madh, duhet pasur kujdes nga dëmtimet e mundshme lokale.

Indeksi UV

Indeksi UV do të jetë i lartë, veçanërisht gjatë orëve të mesditës në ditët me diell. Rekomandohet shmangia e ekspozimit të zgjatur në diell gjatë intervalit 11:00–16:00, përdorimi i mbrojtjes nga rrezatimi UV dhe hidratimi i mjaftueshëm.

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