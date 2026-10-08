Diddy qëndron më gjatë në b*rg, shtyhet data e parashikuar e lirimit
Sean “Diddy” Combs do të qëndrojë më gjatë në burg, pasi data e parashikuar e lirimit të tij është shtyrë nga janari në mars të vitit 2028. Sipas të dhënave të Byrosë Federale të Burgjeve, data e re e parashikuar e lirimit është 2 mars 2028, ndërsa më parë ishte 21 janar 2028. Ndryshimi vjen…
ShowBiz
Sean “Diddy” Combs do të qëndrojë më gjatë në burg, pasi data e parashikuar e lirimit të tij është shtyrë nga janari në mars të vitit 2028.
Sipas të dhënave të Byrosë Federale të Burgjeve, data e re e parashikuar e lirimit është 2 mars 2028, ndërsa më parë ishte 21 janar 2028. Ndryshimi vjen në një kohë kur mediat kanë raportuar për shkelje të rregullave gjatë qëndrimit të tij në FCI Fort Dix, në New Jersey.
Raportimet pretendojnë se Combs kishte akses në një telefon celular të palejuar dhe në pajisje të tjera, ndërsa disa të burgosur kanë deklaruar se ai merrte shërbime të veçanta, përfshirë ushqime të përgatitura posaçërisht dhe masazhe. Gjithashtu është raportuar se kishte akses në alkool të kontrabanduar.
Pas këtyre raportimeve, Combs u vendos në izolim disiplinor. Ky nuk është rasti i parë që ai përfundon në izolim, pasi në korrik ishte vendosur në të njëjtën njësi pas një përleshjeje të raportuar me një të burgosur tjetër.
Përfaqësuesi i Combs ka kundërshtuar mënyrën se si janë paraqitur raportimet për jetën e tij në burg, duke deklaruar se ai vazhdon të vuajë dënimin dhe pret vendimin për apelimin e tij. Ndërkohë, Byroja Federale e Burgjeve ka refuzuar të komentojë arsyet konkrete të ndryshimit të datës së lirimit, duke iu referuar rregullave të privatësisë dhe sigurisë.
Combs po vuan një dënim prej 50 muajsh në FCI Fort Dix, pas dënimit për dy akuza të lidhura me transportimin e personave për prostitucion. Ai vazhdon gjithashtu procesin e apelimit të dënimit.