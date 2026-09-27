Diaspora shqiptare proteston në Gjenevë në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së
Protesta në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së po mbahet edhe në Zvicër, ku në Gjenevë është mbledhur diaspora shqiptare. Protestuesit kanë dalë me flamuj kuq e zi, të UÇK-së dhe të Kosovës, ndërsa gjatë protestës po dëgjohen edhe këngë patriotike. Protesta është pjesë e tubimeve që po zhvillohen në vende të ndryshme, në mbështetje të…
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Protesta në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së po mbahet edhe në Zvicër, ku në Gjenevë është mbledhur diaspora shqiptare.
Protestuesit kanë dalë me flamuj kuq e zi, të UÇK-së dhe të Kosovës, ndërsa gjatë protestës po dëgjohen edhe këngë patriotike.
Protesta është pjesë e tubimeve që po zhvillohen në vende të ndryshme, në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së pas vendimit dënues të Gjykatës Speciale në Hagë.