Diaspora shqiptare proteston në Gjenevë në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së

Protesta në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së po mbahet edhe në Zvicër, ku në Gjenevë është mbledhur diaspora shqiptare. Protestuesit kanë dalë me flamuj kuq e zi, të UÇK-së dhe të Kosovës, ndërsa gjatë protestës po dëgjohen edhe këngë patriotike. Protesta është pjesë e tubimeve që po zhvillohen në vende të ndryshme, në mbështetje të…

Lajme

27/09/2026 14:24

Protesta në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së po mbahet edhe në Zvicër, ku në Gjenevë është mbledhur diaspora shqiptare.

Protestuesit kanë dalë me flamuj kuq e zi, të UÇK-së dhe të Kosovës, ndërsa gjatë protestës po dëgjohen edhe këngë patriotike.

Protesta është pjesë e tubimeve që po zhvillohen në vende të ndryshme, në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së pas vendimit dënues të Gjykatës Speciale në Hagë.

Artikuj të ngjashëm

September 27, 2026

“UÇK, UÇK, UÇK” – mërgata shqiptare proteston në Nuremberg të Gjermanisë...

September 27, 2026

Nëntë të arrestuarit në Zubin Potok ndalohen për 48 orë, u...

September 27, 2026

Ymeri: Draft-deklaratat për Hagën pritet të votohen nesër, protestuesit ende nuk...

September 27, 2026

OVL-UÇK falënderon shqiptarët dhe mërgatën për protestat në mbështetje të çlirimtarëve...

September 27, 2026

Trump refuzon propozimin për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit, Irani thotë...

September 26, 2026

Erdogan: Kriminelët e luftës e kanë vendin në gjykatë, jo në OKB

Lajme të fundit

“UÇK, UÇK, UÇK” – mërgata shqiptare proteston në...

Nëntë të arrestuarit në Zubin Potok ndalohen për...

Ymeri: Draft-deklaratat për Hagën pritet të votohen nesër,...

OVL-UÇK falënderon shqiptarët dhe mërgatën për protestat në...