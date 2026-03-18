Dialogu Kosovë–Serbi, Sorensen bisedon me zyrtarin e OKB-së për zhvillimet e fundit

Emisari evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Peter Sorensen ka dhënë detaje për takimin që pati me zyrtarin e lartë të Kombeve të Bashkuara, Jean-Pierre Lacroix

Lajme

18/03/2026 21:45

Emisari evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Peter Sorensen ka dhënë detaje për takimin që pati me zyrtarin e lartë të Kombeve të Bashkuara, Jean-Pierre Lacroix

Sorensen bëri të ditur përmes një postimi në X se foli me Lacroix për zhvillimet e fundit në dialog duke iu referuar marrëveshjes për zbatimin e Ligjit për të Huajt në Kosovë.

“Shkëmbim i mirë me Lacroix mbi zhvillimet e fundit në dialog, frymën konstruktive dhe pragmatike që mundësoi arritjen e marrëveshjes fundjavën e kaluar dhe nevojën për përparim në zbatimin e Marrëveshjes së Ohrit të vitit 2023”, tha Sorensen.

Ai shtoi se mezi pret diskutime të mëtejshme në OKB javën e ardhshme.

