Di Maria është stërvitur me grupin, do të jetë gati për Holandën Argjentina ka marrë lajme të mira nga Angel Di Maria. Ylli argjentinas, Angel Di Maria nuk u paraqit në ndeshjen kundër Australisë, pasi ndjente një shqetësim. Anësori i Argjentinës megjithatë raportohet të jetë stërvitur sot me pjesën tjetër të grupit, përcjell lajmi.net Sipas mediave argjentinase, Di Maria do të jetë gati për ndeshjen kundër Holandës.…