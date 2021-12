Deulofeu: Shpresoj që Milani ta fitojë Scudetton

Sulmuesi i Udineses, Gerard Deulofeu shpreson se ish-klubi i tij Milan do të shkojë deri në Serie A këtë sezon dhe kujton se Gianluigi Donnarumma tashmë është “një përbindësh në moshën 16-vjeçare”.

Friuli përgatitet të presë Milanin në Serie A këtë javë dhe Deulofeu kujtoi kohën e tij me klubin në Via Aldo Rossi.

Anësori spanjoll foli për ‘The Italian Football Podcast’ dhe theksoi se është i fokusuar te Udinese dhe do t’i japë gjithçka ish-klubit të tij të shtunën.

“Më pëlqeu shumë të luaja në Milano, ia dola mirë atje dhe u argëtova”, tha Deulofeu për ‘Podcast-in Italian Football’. “Unë e respektoj shumë Milanin, por tani jam i fokusuar te Udinese.

“Ne mund t’i mposhtim, do të hyjmë në fushë me mentalitetin dhe zemërimin e luanit. Scudetto? Shpresoj që Milani të fitojë, edhe nëse do të humbasë ndaj nesh”, tha ai dhe qeshi.

Ai më pas shpjegoi përshtypjen e tij për portierin e Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, i cili u largua nga Milani pasi kontrata e tij skadoi në qershor.

“E pashë të luante vetëm 16 vjeç me Milanin, tashmë në atë kohë ai ishte një përbindësh i vërtetë”, ka përfunduar spanjolli. /Lajmi.net/