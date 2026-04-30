Dështon edhe raundi i dytë në KGJK, rishpallet konkursi për kryesuesin

Lajme

30/04/2026 17:28

Ka dështuar edhe raundi i dytë për zgjedhjen e kryesuesit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGJK), ku dy kandidatët Besnik Bislimaj dhe Rrustem Thaqi, sikurse në raundin e parë, morën nga pesë vota.

Me këtë rast, dështoi zgjedhja e kryesuesit të ri dhe u rishpall konkursi.

Edhe këtë herë, në votim morën pjesë 11 anëtarë, ku një votë u shpall e pavlefshme, raporton “Betimi për Drejtësi“.

Zëvendëskryesuesja Arjeta Sadiku tha se në bazë të Rregullores, meqenëse asnjëri nga kandidatët nuk ka marrë votat e nevojshme, rishpallet konkursit.

