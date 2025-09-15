Dëshmia e Rubinit, Ahmeti: Propaganda dashakeqe u çmontua sot në Hagë

Ish-ndihmësi i sekretarit Amerikan të Shtetit, James Rubin, po dëshmon në Gjykatën e Hagës, si dëshmitar i parë i thirrur nga mbrojtja e ish-presidentit Hashim Thaçi. Për këtë ka reaguar kryetari i BDI-së dhe ish-anëtari i Shtabit të Përgjithshëm të UÇK-së, Ali Ahmeti. Ahmeti tha se e vërteta del në sipërfaqe dhe të gjitha shpifjet…

15/09/2025 16:33

Ish-ndihmësi i sekretarit Amerikan të Shtetit, James Rubin, po dëshmon në Gjykatën e Hagës, si dëshmitar i parë i thirrur nga mbrojtja e ish-presidentit Hashim Thaçi.

Për këtë ka reaguar kryetari i BDI-së dhe ish-anëtari i Shtabit të Përgjithshëm të UÇK-së, Ali Ahmeti.

Ahmeti tha se e vërteta del në sipërfaqe dhe të gjitha shpifjet dhe propaganda dashakeqe u çmontuan sot ne Hagë.

“James, të falemnderit ty, falemnderit Shteteve të Bashkuara të Amerikes dhe botës demokratike që e perkrahu kushtrimin e popullit shqiptar për liri, demokraci dhe pavarësi”, tha Ahmeti.

“Lufta jonë për pragun e shtëpise ishte e drejtë, e duhur dhe e domosdoshme, prandaj dhe u përkrah nga Washingtoni, Brukseli, Londra, Parisi,Roma, Berlini dhe e gjithë bota liridashëse”, theksoi ai.

