Deschamps kritikohet për “mungesë respekti” ndaj Hugo Ekitike gjatë ndeshjes së Francës

Ka pasur reagime të ndryshme nga tifozët. Trajneri i Francës, Didier Deschamps, është kritikuar për mënyrën si veproi me Hugo Ekitike gjatë ndeshjes kualifikuese për Kupën e Botës kundër Islandës të martën. Francës iu desh të përmbyste për të fituar 2-1 në Parc des Princes, duke hedhur një hap të madh drejt kualifikimit në Botërorin…

Sport

10/09/2025 19:06

Ka pasur reagime të ndryshme nga tifozët.

Trajneri i Francës, Didier Deschamps, është kritikuar për mënyrën si veproi me Hugo Ekitike gjatë ndeshjes kualifikuese për Kupën e Botës kundër Islandës të martën.

Francës iu desh të përmbyste për të fituar 2-1 në Parc des Princes, duke hedhur një hap të madh drejt kualifikimit në Botërorin 2026.

Andri Gudjohnsen, përforcimi i ri i Blackburn dhe djali i ish-yllit të Chelseat Eidur Gudjohnsen, i dha Islandës epërsinë e befasishme në minutën e 21-të.

Por golat e Kylian Mbappe dhe Bradley Barcola, një përpara dhe një pas pushimit, i siguruan fitoren “Les Bleus”.

Franca ndodhet në një grup me vetëm katër ekipe, që do të thotë se do të luajë vetëm katër ndeshje në këtë fushatë.

Dy fitore në dy takime i kanë garantuar të paktën një vend në “play-off”, në një grup ku bëjnë pjesë edhe Ukraina dhe Azerbajxhani.

Episodi me Ekitike

Në minutën e 96-të, Deschamps hodhi në fushë sulmuesin e Liverpool-it, Hugo Ekitike, për ta ndihmuar ekipin të mbyllte lojën dhe për të ofruar një pikë referimi në sulm.

Por, në fakt, 22-vjeçari nuk arriti të prekë as topin para se të binte bilbili i fundit.

Ky ishte vetëm paraqitja e dytë e Ekitike për kombëtaren franceze, pasi mori ftesën e parë gjatë ndeshjeve ndërkombëtare. Ai priti gjatë për një thirrje nga Deschamps, i cili do të largohet nga posti pas Botërorit 2026.

Megjithatë, disa tifozë e panë këtë si mungesë respekti nga trajneri.

Njëri shkroi: “Shumë mungesë respekti.”

Një tjetër komentoi: “S’po duroj dot derisa të largohet.”

Dhe një i tretë shtoi: “Do të kisha refuzuar të futesha në lojë.”

Reagime të përziera

Nga ana tjetër, pati edhe tifozë që nuk e panë ngjarjen si problematike.

Njëri tha: “A është kjo vërtet lajm? Futbollistët shpesh futen në lojë në minutat e fundit.”

Një tjetër shtoi: “Sërish llogaritet si paraqitje. Tani Hugo ka dy ndeshje zyrtare me Francën që nga thirrja e tij e parë.”

Një tifoz i tretë përfundoi: “Menaxhim i mirë i lojës, thjesht fatkeqësi që ishte Ekitike ai që u sakrifikua si zëvendësim i vonshëm.”

