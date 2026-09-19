Dërgohet në paraburgim një person, dyshohet se e kërcënoi Donika Gërvallen
Policia e Kosovës ka arrestuar një person nën dyshimin për kërcënim ndaj ministres, Donika Gërvalla. 32 vjeçari, përmes një postim të publikuar në Facebook, ka kanosur nga profili i tij në Facebook. Postimi i referohej Donika Gërvallës dhe Vudi Xhymshitit me fjalët për “plumbin” dhe vendin “ku me rrok”. “Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar…
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Policia e Kosovës ka arrestuar një person nën dyshimin për kërcënim ndaj ministres, Donika Gërvalla.
32 vjeçari, përmes një postim të publikuar në Facebook, ka kanosur nga profili i tij në Facebook.
Postimi i referohej Donika Gërvallës dhe Vudi Xhymshitit me fjalët për “plumbin” dhe vendin “ku me rrok”.
“Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar për shkak se përmes rrjeteve sociale ka kanosur viktimën femër kosovare dhe viktimën mashkull kosovar. Me vendim të prokurorit i dyshuari pas intervistimit është dërguar në mbajtje”, thuhet në sqarimin e Policisë.