Dërgohet në paraburgim një person, dyshohet se e kërcënoi Donika Gërvallen

Policia e Kosovës ka arrestuar një person nën dyshimin për kërcënim ndaj ministres, Donika Gërvalla. 32 vjeçari, përmes një postim të publikuar në Facebook, ka kanosur nga profili i tij në Facebook. Postimi i referohej Donika Gërvallës dhe Vudi Xhymshitit me fjalët për “plumbin” dhe vendin “ku me rrok”. “Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar…

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19/09/2026 11:19

Policia e Kosovës ka arrestuar një person nën dyshimin për kërcënim ndaj ministres, Donika Gërvalla.

32 vjeçari, përmes një postim të publikuar në Facebook, ka kanosur nga profili i tij në Facebook.

Postimi i referohej Donika Gërvallës dhe Vudi Xhymshitit me fjalët për “plumbin” dhe vendin “ku me rrok”.

“Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar për shkak se përmes rrjeteve sociale ka kanosur viktimën femër kosovare dhe viktimën mashkull kosovar. Me vendim të prokurorit i dyshuari pas intervistimit është dërguar në mbajtje”, thuhet në sqarimin e Policisë.

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