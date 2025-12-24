Derbi i ditës në Superligë: Drita–Prishtina, duel direkt për kreun e tabelës
Sport
Sot në Superligën e Kosovës luhet një përballje tejet interesante, ku Drita dhe Prishtina takohen në një duel me peshë të madhe për renditjen. Ndeshja zhvillohet me fillim nga ora 13:00.
Prishtina hyn në këtë sfidë nga pozita e dytë në tabelë, me 30 pikë të grumbulluara në 17 ndeshje, duke mbetur vetëm tri pikë pas liderit FC Ballkani. Bardhekaltrit kanë shënuar 32 gola dhe kanë pësuar 24, ndërsa po luftojnë fort për të qëndruar në garë për titull. Forma e fundit ka qenë e paqëndrueshme, çka e bën këtë ndeshje edhe më vendimtare.
Në anën tjetër, Drita renditet e pesta me 26 pikë, po ashtu nga 17 ndeshje të zhvilluara. Gjilanasit kanë shënuar 24 gola dhe kanë pësuar 21, dhe një fitore sot do t’i afronte ndjeshëm me zonën e kreut të tabelës. Përballja pritet të jetë e luftuar, pasi të dy skuadrat synojnë pikë maksimale për objektivat e tyre sezonale.