​Derbi i ditës në Superligë: Drita–Prishtina, duel direkt për kreun e tabelës

Sot në Superligën e Kosovës luhet një përballje tejet interesante, ku Drita dhe Prishtina takohen në një duel me peshë të madhe për renditjen. Ndeshja zhvillohet me fillim nga ora 13:00. Prishtina hyn në këtë sfidë nga pozita e dytë në tabelë, me 30 pikë të grumbulluara në 17 ndeshje, duke mbetur vetëm tri pikë…

Sport

24/12/2025 08:46

Sot në Superligën e Kosovës luhet një përballje tejet interesante, ku Drita dhe Prishtina takohen në një duel me peshë të madhe për renditjen. Ndeshja zhvillohet me fillim nga ora 13:00.

Prishtina hyn në këtë sfidë nga pozita e dytë në tabelë, me 30 pikë të grumbulluara në 17 ndeshje, duke mbetur vetëm tri pikë pas liderit FC Ballkani. Bardhekaltrit kanë shënuar 32 gola dhe kanë pësuar 24, ndërsa po luftojnë fort për të qëndruar në garë për titull. Forma e fundit ka qenë e paqëndrueshme, çka e bën këtë ndeshje edhe më vendimtare.

Në anën tjetër, Drita renditet e pesta me 26 pikë, po ashtu nga 17 ndeshje të zhvilluara. Gjilanasit kanë shënuar 24 gola dhe kanë pësuar 21, dhe një fitore sot do t’i afronte ndjeshëm me zonën e kreut të tabelës. Përballja pritet të jetë e luftuar, pasi të dy skuadrat synojnë pikë maksimale për objektivat e tyre sezonale.

Artikuj të ngjashëm

December 23, 2025

Granit Xhaka: Kur Alonso futej në zhveshtore, të gjithë mbyllnim gojën...

December 23, 2025

Djali i Carlo Ancelottit mund të bëhet trajner i klubit nga Serie A

December 23, 2025

Renditja historike e Kosovës

December 23, 2025

​Neymar operohet me sukses, shpresa për Botërorin mbetet gjallë

December 23, 2025

​Salah hero, Egjipti e nis fushatën e AFCON me fitore

December 22, 2025

Napoli e fiton Superkupën e Italisë

Lajme të fundit

Zhduket një person në Prishtinë

Arrestohen tre persona në Gjilan, dyshohet se e...

Vetura godet për vdekje këmbësorin në Graçanicë

Policia në Prishtinë i hynë kontroll një lokalit,...