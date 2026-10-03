KFOR-i uron Gjermaninë për Ditën Kombëtare: Aleatja kontribuon me trupa në Kosovë
KFOR-i ka uruar Gjermaninë me rastin e Ditës Kombëtare, duke e cilësuar atë si një nga aleatët e misionit të NATO-s në Kosovë. “Gëzuar Ditën Kombëtare aleatëve tanë gjermanë”, thuhet në urimin e KFOR-it të postuar në Facebook. KFOR-i ka theksuar se Gjermania është një nga 31 shtetet që kontribuojnë me trupa në misionin e…
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KFOR-i ka uruar Gjermaninë me rastin e Ditës Kombëtare, duke e cilësuar atë si një nga aleatët e misionit të NATO-s në Kosovë.
“Gëzuar Ditën Kombëtare aleatëve tanë gjermanë”, thuhet në urimin e KFOR-it të postuar në Facebook.
KFOR-i ka theksuar se Gjermania është një nga 31 shtetet që kontribuojnë me trupa në misionin e NATO-s në Kosovë.
Misioni i KFOR-it vepron në Kosovë në mbështetje të një ambienti të sigurt dhe lirisë së lëvizjes.