Deputeti nga komunitetet joshumicë kapet duke ndjekur ndeshje në platformë bastesh gjatë seancës së Kuvendit
Një deputet nga komunitetet joshumicë është parë duke ndjekur ndeshje sportive përmes një platforme bastesh, në kohën kur në Kuvendin e Kosovës po zhvillohej seanca parlamentare. Në pamjet e siguruara nga Gazeta Blic, deputeti shihet duke shikuar me vëmendje ndeshjet sportive në platformën në fjalë, derisa punimet e Kuvendit ishin në zhvillim. Pamjet e këtij…
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Një deputet nga komunitetet joshumicë është parë duke ndjekur ndeshje sportive përmes një platforme bastesh, në kohën kur në Kuvendin e Kosovës po zhvillohej seanca parlamentare.
Në pamjet e siguruara nga Gazeta Blic, deputeti shihet duke shikuar me vëmendje ndeshjet sportive në platformën në fjalë, derisa punimet e Kuvendit ishin në zhvillim.
Pamjet e këtij momenti janë bërë publike, duke ngritur pikëpyetje për angazhimin e deputetit gjatë kohës së seancës parlamentare.