Dënimi për vrasësit e Liridona Ademajt, Bajrami: Dëshmi se kush kryen krime të tilla përballet me dorën e fortë të drejtësisë

Deputetja e LDK-së, Hykmete Bajrami ka reaguar pas dënimit me burgim të përjetshëm për Naim Murselin dhe Granit Plavën për vrasjen e Liridona Ademajt dhe 30 vite burg për Kushtrim Kokallën. Ajo ka thënë se ky dënim është një lehtësim për familjen e Liridonës dhe për gjithë shoqërinë tonë, ndërsa ka thënë se të gjithë…

21/04/2026 20:21

Deputetja e LDK-së, Hykmete Bajrami ka reaguar pas dënimit me burgim të përjetshëm për Naim Murselin dhe Granit Plavën për vrasjen e Liridona Ademajt dhe 30 vite burg për Kushtrim Kokallën.

Ajo ka thënë se ky dënim është një lehtësim për familjen e Liridonës dhe për gjithë shoqërinë tonë, ndërsa ka thënë se të gjithë duhet të angazhohemi që raste të tilla të vrasjes së grave të mos ndodhin.

“Dënimi me burgim të përjetshëm është një dëshmi se kush kryen krime të tilla përballet me dorën e fortë të drejtësisë. Ky vendim duhet të shërbejë si paralajmërim i qartë se kush kryen krime do të kalbet nëpër burgje!”, ka shkruar Bajrami. /Lajmi.net/

Postimi i plotë:

Artikuj të ngjashëm

April 21, 2026

Abdixhiku mohon se e kërkoi Presidentin, deputetja e VV-së nuk bindet:...

April 21, 2026

Djali i Agim Ramadanit i reagon Fatos Gecit: Kërkimi i burgimit...

April 21, 2026

Takimet me Kurtin, Abdixhiku: Ai mendonte që na duhej një President...

April 21, 2026

Gërvalla në takim me Koopman në Bruksel, e njofton për Byronë...

April 21, 2026

BE-ja vendos sanksione të reja ndaj iranianëve që pengojnë lëvizjen në...

April 21, 2026

Nuk dëbohet çifti kosovar që kishte marrë 750 mijë franga ndihma sociale

